Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Bir Baba Hindu'nun senarist, yönetmenlik ve başrolünü Sermiyan Midyat üstleniyor. Sermiyan Midyat'a başrolde 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria eşlik ediyor. Bir Baba Hindu filminden ayrıntılar haberimizde.

BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirildi.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010’da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria’ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.

BİR BABA HİNDU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...