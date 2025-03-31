Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Dilan Aslan, tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu
Diyarbakır'da kan donduran olay, gece saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 35'inci sokakta meydana geldi. Dilan Aslan (37) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı.
DİLAN HASTANEDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile eşi, tabancayla Aslan'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI TESLİM OLDU
Olay yerinden kaçan eşi, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.