Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti! Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Dilan Aslan, tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:01 facebook

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