Bir çocuk annesiydi! Yatağında ölü bulundu!

Aksaray'da, Küçük Bölcek Mahallesi 2610'uncu Sokak'ta, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Selvihan Doğancı'dan (43) sabah haber alamayan yakınları, saat 09.30 sıralarında eve geldi.
YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Doğancı yatağında hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selvihan Doğancı'nın öldüğü belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK
Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Doğancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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