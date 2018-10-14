Bir Deli Rüzgar dizisi 6. yeni bölümüyle Cumartesi akşamı FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak. Bir Deli Rüzgar dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Deli Rüzgar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları ve 6. yeni bölüme dair detaylar...

İŞTE BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİNİN 6. BÖLÜM FRAGMANI

BİR DELİ RÜZGAR BAŞROL OYUNCULARI

BİR DELİ RÜZGAR 5.BÖLÜM ÖZETİ

Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır. Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.

Senaryosunu Volkan Gürses'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Bir Deli Rüzgar dizisi 6. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da FOX TV'de ekranlarda olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ