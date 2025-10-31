Habertürk
        'Bir Delinin Hatıra Defteri' Erdem Topuz'la yeniden hayat buluyor

        'Bir Delinin Hatıra Defteri' Erdem Topuz'la yeniden hayat buluyor

        Erdem Topuz'un ödüllü oyunu 'Bir Delinin Hatıra Defteri', 21'inci yılında modern hayatın boşluklarını Poprişçin'in dünyasıyla sahneye taşıyor

        Giriş: 31.10.2025 - 19:28 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:28
        "Artık hepimizin deliliğe ait bir hatıra defteri var"
        Ödüllü oyuncu ve yönetmen Erdem Topuz, büyük Rus klasiği 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni günümüzle buluşturmaya devam ediyor. 21'inci yılında sahnelenen oyun, Topuz'un kurucu ortağı olduğu Dionysos Tiyatro çatısı altında izleyicilerle buluşuyor ve Poprişçin'in küçük, karanlık dünyasını modern hayatın derin anlam boşluklarıyla ilişkilendiriyor.

        Topuz, oyunu ve günümüzü şu sözlerle yorumluyor; "Bence günümüzde artık hepimizin deliliğe ait bir hatıra defteri var. Yaşadığımız derin anlam boşluğu, en başta her sabah akıllı telefonlarımızla yüzleştiğimizde başlıyor. Hepimizin başrol oynama hayaliyle başladığı sabahlar, Poprişçin'in küçük, karanlık dünyasına çok benzeyen akşamlara dönüyor."

        2004'te prömiyerini yapan oyun, İstanbul ve yurtdışında 200'ü aşkın kez sahnelendi. 2014'te Rusya Arkhangelsk Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Türk tiyatrosunda bir ilke imza atarak yaklaşık 1000 kişilik Rus izleyiciye Türkçe olarak sahnelendi. 2015'te ise Rusya Yalta Anton Çehov Uluslararası Festivali'nde, ülkemize 'Rus Klasiği En İyi Yorum Ödülü' kazandırdı.

        Bu sezon 'Bir Delinin Hatıra Defteri':

        25 Kasım 2025 Salı – İBB Esenler Adem Baştürk Kültür Merkezi

        27 Kasım 2025 Perşembe – İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

