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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren fenomen gelin adayı, tesettürden ayrılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Show TV ekranlarının sevilen programı Gelin Evi'ne yarışmacı olarak katılan Hanife Gürdal, adeta bambaşka birine dönüştü. İşte, fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın son hali...

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  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    İzdivaç programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, gündemdeki yerini koruyor.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    Bir dönemin fenomen gelin adayı yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    Evlilik programının ardından tesettürden çıkan Gürdal, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    Sosyal medya hesabında 571 bin takipçisi bulunan gelin adayı, sosyal medya paylaşımalarıyla adından söz ettiriyor.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    İlk olarak Esra Erol'un programına katılan Gürdal, taliplerine verdiği olumsuz cevaplar ile dikkatleri üzerine çekti.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    1 yıl sonra Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılan Hanife Gürdal, 2019 yılında Kemal Ayvaz ile dünya evine girdi.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    Şimdilerde Instagram fenomeni olan Gürdal, Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programına yarışmacı olarak katıldı.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği programın yeni yarışmacısı Hanife Gürdal son haliyle herkesi şaşırttı.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    Bir dönemin fenomen glein adayı adeta bambaşka birine dönüştü.
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

    İşte, fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın son hali...
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!
  • Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Hanife Gürdal bambaşka birine dönüştü!

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