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HaberlerGündem3. SayfaBir düğünde daha uyarılar havada kaldı!
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Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün

Koronavirüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara rağmen benzer manzaralar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez de, Antalya’da düğün eğlencesi yapan bir grup koronavirüse aldırış etmeden sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlendi

Koronavirüs
İHA

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, düğün sezonu 1 Temmuz itibariyle açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması amacıyla düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı.

İHA'nın haberine göre, Antalya'da yapılan bir eğlencede de, grubun sokağı araç trafiğine kapatması dikkat çekti. Koronavirüse aldırış etmeden eğlenceye devam eden misafirlerin, sosyal mesafesiz ve maskesiz oyun havası oynadığı anlar ise kameralara yansıdı.

Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların yanı sıra, misafirler de eğlenceyi toplu bir şekilde sosyal mesafesiz izledi. Salgını umursamadan oyun oynayan davetliler gelini ortalarına alıp eğlendi. Öte yandan kendilerini kameraya kayıt aldıkları görüldü.

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