Bir gün arayla hayata veda ettiler

Aydın'da karı koca bir gün arayla hayata veda etti Aydın'da ayrı hastanelerde tedavi gören 73 yaşındaki Ömer Kaya ile eşi 68 yaşındaki Menekşe Kaya, bir gün arayla hayata veda etti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 27.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:08 facebook

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