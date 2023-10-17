Bir hafta boyunca her gün 3 hurma yerseniz vücudunuza ne olur?

Bir hafta boyunca her gün 3 hurma yerseniz vücudunuza ne olur?

Hurma uzun süre tok tutan bir yiyecektir. Ayrıca kan şekerinin aniden yükselmesini de dengeler. İçerisinde bulunan antosiyaninler, fenolikler ve karotenoidler antioksidan içerir. Böylece vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayarak kilo kaybına yardımcı olur.

Hurma sindirim sistemindeki zararlı bağırsaklardan korur. Kolon kanserinin yayılma riskini azaltır. Gıda ve Beslenme Bilimleri Bölümü tarafından yürütülen bir araştırma, düzenli olarak hurma tüketen kişilerde kolon kanser hücrelerinin büyümesinden koruyan bir iyi bakteri türünün artığı keşfedildi.

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3. KALP HASTALIKLARINI ÖNLER

Yapılan bir çalışma hurmanın trigliserit düzeylerini azalttığını ve oksidatif stresi azalttığını ortaya koydu. Bu her iki madde de kalp hastalığı ve aterogenez için risk faktörü içeren bileşiklerdir.

Üstelik araştırmaya göre kan basıncını düşüren hurma, felç ve diğer kalple ilgili hastalık risklerine karşıda koruyucu etkiye sahip.