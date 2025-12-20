Habertürk
        'Bir Halk Düşmanı' Tuzla'da

        'Bir Halk Düşmanı' Tuzla'da

        Henrik Ibsen'in toplumsal eleştirinin başyapıtlarından biri olan Bir Halk Düşmanı oyunu 23 Aralık 2025 Salı günü Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak

        Giriş: 20.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:35
        'Bir Halk Düşmanı' Tuzla'da
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hikayesiyle öne çıkan oyunlarından “Bir Halk Düşmanı”nı Tuzla seyircisiyle buluşturuyor.

        Henrik Ibsen’in yazdığı, Dilek Başak Carelius’un çevirdiği, Orhan Alkaya’nın yönettiği Bir Halk Düşmanı, 23 Aralık 2025 Salı günü 20.00’de Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkıyor.

        Oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Cem Baza, Derya Yıldırım, Gökhan Mete, Hakan Arlı, Hazal Uprak, Mert Tanık, Müge Akyamaç, Rahmi Elhan, Tankut Yıldız rol alıyor.

        Norveçli yazar Henrik Ibsen’in 1882 yılında kaleme aldığı, politik taşlamanın ve toplumsal eleştirinin başyapıtlarından biri olan Bir Halk Düşmanı, güncel yorumuyla izleyiciyi sarsmaya devam ediyor.

        Dr. Stockmann'ın yalnızlaşma sürecini merkeze alan oyun, seyirciyi vicdani bir sorgulamayla baş başa bırakıyor.

        BİR HALK DÜŞMANI

        Kentin yegâne gelir kaynağı olan kaplıcalarla ilgili araştırmasından şüphelerini haklı çıkartan bir sonuç alan Dr. Thomas Stockman’ın mücadelesi, Ibsen’in güçlü kalemiyle, “halkın yararı” sayılan şeyin, çıkar prizmasında şekil değiştirmesini anlatan bir “mesel”e dönüşüyor.

        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Bir Halk Düşmanı
        #tuzla
