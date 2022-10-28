Bir kadın cinayeti daha! 65 yaşındaki karısını öldürdü

"KARI KOCANIN ARALARINA GİRMEK İSTEMEZDİK"

Ölen çiftçin komşusu Ayvaz Keklik, "Karı koca arasında her zaman kavgalılardı zaten. Kimseye zararları yoktu. Kendi kendilerine evde kavga ediyorlardı. Bu noktaya geleceklerini de kimse fark etmedi. Nasıl böyle oldu bizde anlayamadık. Yaklaşık 25 senelik tanıyorum. Biz onlarla hiç konuşmazdık. Karı kocanın aralarına girmek istemezdik. Neden kavga ettiklerini bilemiyoruz. Tartıştıklarını görmedim ama kavgalıydı" dedi.