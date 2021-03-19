4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp kaçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Van'ın Erciş ilçesindeki Alkanat Mahallesi´nde sabah saatlerinde kan donduran br olay meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale´de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Y. (31),henüz bilinmeyen nedenle 10 yıllık eşi Aysel Y.´yi (28) başına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Remzi Y., cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Y.´nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van´a gönderildi.

KATİL ZANLISI KOCA ARANIYOR

Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Y.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında dron da kullanıldı.