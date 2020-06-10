İHA

Elazığ’da boşanma aşamasında olan eşini ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken , kaynanası tarafından bıçaklanınca bir alt sokakta yere yığıldı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, A.D. (40),boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi A.D.'nin (34) kaldığı kayınvalidesinin evine geldi.

Sözde konuşmak için eve girmeye çalışan koca, eşini boğazından, kayınvalidesi Ş.B.'yi ise bacağının üst tarafından bıçakladı. O esnada kayınvalide de de eline geçirdiği bıçak ile damadını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli koca yaralı kaçarken, ağır yaralanan eşi ve kayınvalidesi komşuların çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

YARALI KOCA SOKAKTA YERE YIĞILDI

Yaralı olarak kaçan koca A.D. ise bir alt sokakta yere yığıldı. Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı koca ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan çiftin 3 çocuğu olduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.