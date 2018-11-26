Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Bir Litre Gözyaşı'nda Mahir'in Cihan'a duygularını açmaya çalıştığı anlar heyecan doluydu. Mahir, Cihan'ın isteklerini teker teker gerçekleştirerek Cihan'ı çok mutlu ederken ansızın gelen öpücük Cihan'a çok büyük bir şok yaşattı. Bir Litre Gözyaşı 8. son bölüm ve 9. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizde olacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahir, Cihan’a duygularını açmaya karar vermişken Hande’nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılıyor!

Figen ve Muzo, Cihan’la Ali’nin ani evlilik kararına sıcak bakmasa da Cihan’ın ısrarlı tavrı dirençlerini kırıyordur.

Figen ve Muzo, Cihan’la Ali’nin ani evlilik kararına sıcak bakmasa da Cihan’ın ısrarlı tavrı dirençlerini kırıyordur.

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