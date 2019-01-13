Bir Litre Gözyaşı 14. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Bir Litre Gözyaşı dizisi normalde her hafta Pazar günleri saat 20.00'de Kanal D ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınklanmayacak.



BİR LİTRE GÖZYAŞI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bir Litre Gözyaşı'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırma başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. TRT1 hariç tüm diziler 21 Ocak'tan itibaren yeni bölümlerini yayınlamaya başlayacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 14. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mahir ile Cihan'ın aşkını anlatan Bir Litre Gözyaşı dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu. Kanal tarafından düzenlenen yayın akışında net bir bilgi henüz yok fakat Bir Litre Gözyaşı 14. yeni bölümü 27 Ocak 2019 tarihinde saat 20.00'da yayınlanması ön görülüyor.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bir Litre Gözyaşı'nın 30 Aralık Pazar günü yayınlanan 13. yeni bölümünde Cihan ve Mahir’in başına nasıl bir felaket geliyor?

Annesinin Cihan’a olan sert tavrına karşılık evi terk eden Mahir kendine kalacak başka bir yer buluyor. Cihan ise Mahir’e olan aşkını itiraf ettikten sonra sorunları halletmek adına Mahir’le daha da yakınlaşıyor. Birbirine karşı koyamayan çift Mahir’in “fakirhanem” dediği yerde baş başa vakit geçiriyor. Mahir’in annesinden hayatındaki kişinin Cihan olduğunu öğrenen Hande deliye dönüyor. Cihan’ın Mahir’in yanında kaldığını görünce bu duruma öfkeleniyor ve Mahir’in annesine Cihan’la olan kaçamağını anlatıyor.

Diğer yandan Muzaffer kaybettiği işinin ardından, ailesini ve evini geçindirmek için kolları sıvıyor. Sokakta poğaça satarak geçimini sağlamaya çalışan Muzaffer’i gören Elif, durumu kabullenmeyerek bu durumdan utanıyor. Muzaffer’e büyük destek veren ve güvenen Figen, eşinin borçları ve yaşam mücadelesini birlikte omuzluyor. Cihan’ın hastalığının yanı sıra Muzo ve Figen başlarına gelen sıkıntılara bir yenisini daha ekliyor.

Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!

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