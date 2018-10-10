Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Bir Litre Gözyaşı dizisi 2. yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Pazar günü yayınlanacak olan Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler? Bir Litre Gözyaşı dizisi oyuncuları ve 2. yeni bölüme dair detaylar...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Miray Daner (Cihan Yürekli), Sanem Çelik (Figen Yürekli), Tolga Tekin (Muzaffer Yürekli), Helin Kandemir (Elif Yürekli), Görkem Mete Demir (Deniz Yürekli), Revna Çolak (Eda Yürekli), Mert Yazıcıoğlu (Mahir Yetkin)

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Amansız bir hastalığa yakalanan Cihan, henüz gençliğinin baharındayken kendisini zorlu bir mücadele içinde bulur.

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

Senaryosu Neşe Şen - Sertaç Ergin - Gül Meriç Özen'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Serhan Şahin'in üstlendiği Bir Litre Gözyaşı dizisi 2. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.

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