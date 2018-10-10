Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kimler?
Bir Litre Gözyaşı, 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Litre Gözyaşı dizisinin başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Med Yapım'ın yaptığı Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Bir Litre Gözyaşı dizisine dair detaylar...
10.10.2018 - 09:31 | Güncelleme:
Bir Litre Gözyaşı dizisi 2. yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Pazar günü yayınlanacak olan Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı dizisinin oyuncuları kimler? Bir Litre Gözyaşı dizisi oyuncuları ve 2. yeni bölüme dair detaylar...
Miray Daner (Cihan Yürekli), Sanem Çelik (Figen Yürekli), Tolga Tekin (Muzaffer Yürekli), Helin Kandemir (Elif Yürekli), Görkem Mete Demir (Deniz Yürekli), Revna Çolak (Eda Yürekli), Mert Yazıcıoğlu (Mahir Yetkin)
BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ
Amansız bir hastalığa yakalanan Cihan, henüz gençliğinin baharındayken kendisini zorlu bir mücadele içinde bulur.
Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.
BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU
Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.
Senaryosu Neşe Şen - Sertaç Ergin - Gül Meriç Özen'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Serhan Şahin'in üstlendiği Bir Litre Gözyaşı dizisi 2. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.
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Bir Litre Gözyaşı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Litre Gözyaşı oyuncuları kimler?/bir-litre-gozyasi-dizisinin-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-bir-litre-gozyasi-oyunculari-kimler-2174104-magazin2174104