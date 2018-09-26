Kanal D’de başrollerinde Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı, yönetmenliğini Serhan Şahin’in, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in üstlendiği Med Yapım - Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı’ndan ilk tanıtım geldi.

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan 1 Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİ KONUSU

Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak Bir Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Litre Gözyaşı, duygusal hikayesiyle 7 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİ OYUNCULARI

Miray Daner

Sanem Çelik

Tolga Tekin

Helin Kandemir

Görkem Mete Demir

Revna Çolak

Eda Yürekli

Mert Yazıcıoğlu

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