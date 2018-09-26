Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlayacak? İşte Bir Litre Gözyaşı oyuncuları
Yeni bir dizi daha başlıyor. Bir Litre Gözyaşı, duygusal hikayesiyle Kanal D'de yayınlanacak. Başrollerinde Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer alıyor. Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlayacak? Dizi de hangi oyuncular olacak?
26.09.2018 - 09:02 | Güncelleme:
Kanal D’de başrollerinde Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı, yönetmenliğini Serhan Şahin’in, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in üstlendiği Med Yapım - Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı’ndan ilk tanıtım geldi.
15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan 1 Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.
1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİ KONUSU
Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak Bir Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;
Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.
1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir Litre Gözyaşı, duygusal hikayesiyle 7 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
1 LİTRE GÖZYAŞI DİZİ OYUNCULARI
Miray Daner Sanem Çelik Tolga Tekin Helin Kandemir Görkem Mete Demir Revna Çolak Eda Yürekli Mert Yazıcıoğlu
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Bir Litre Gözyaşı ne zaman başlayacak? İşte Bir Litre Gözyaşı oyuncuları - Son Dakika Haberler/bir-litre-gozyasi-ne-zaman-baslayacak-iste-bir-litre-gozyasi-oyunculari-21567492156749
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