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Nisan Dağ'ın senaryosunu yazıp yönettiği ikinci uzun metraj filmi 'Bir Nefes Daha', dünya prömiyerini, Estonya'nın başkentinde düzenlenen 24'üncü Tallinn Black Nights Film Festivali'nin ana yarışması kapsamında gerçekleştirdi. Dağ, İstanbul'un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan 'Bir Nefes Daha' ile festivalde 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Güçlü bir aşk hikâyesi üzerinden ülkenin sosyoekonomik bölünmelerini, sert hayat koşulları sonucu suça ve uyuşturucuya itilen gençliğin portresini ve gelişmekte olan rap müzik dünyasını ele alan film; görüntü yönetmenliği, animasyonları ve oyuncuların performanslarıyla da hem sey ircilerden hem de eleştirmenlerden çok övgü aldı.

Tallinn'de, pandemi koşullarında gerçekleşen ödül törenine katılan Nisan Dağ, konuşmasına duyduğu büyük heyecanı dile getirerek başladı. Bağımsız film yapmanın gerçek bir mücadele olduğuna değinen ödüllü yönetmen, 'Bir Nefes Daha'nın 3 yıl süren yolculuğunda kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Zaman zaman kaybettiği umudunu, ekibi ve oyuncuları sayesinde ayakta tuttuğunu söyleyen Nisan Dağ, aldığı bu ödülün de yola devam etmek için kendisine cesaret ve güç verdiğini ifade etti.

Başrollerini Oktay Çubuk ve Hayal Köseoğlu'nun paylaştığı 'Bir Nefes Daha'nın oyuncu kadrosunda ayrıca Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor. "Bir Nefes Daha", İstanbul'un çetin mahallesi Karaçınar'da yaşayan genç rapçi Fehmi'nin müzik hayallerine giden yolda, onu iniş çıkışlı bir yola sokan bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatıyor. Fehmi, farklı bir çevreden gelen ve eski bir DJ olan Devin'e aşık olunca, bu iki kayıp ruh hiç beklenmedik şekillerde birbirlerine ilham verirler.

Kadın yönetmenlerin seslerini güçlendirmeyi hedefleyen bağımsız yapım şirketi Solis Film yapımı olan 'Bir Nefes Daha'nın yapımcılığını Müge Özen, Jessica Caldwell, Yağmur Ünal, Jim Wareck ve Kanat Doğramacı üstleniyor. Filmin Alman ortak yapımcısı ise Dorothe Beinemeier. Rap parçalarının altyapılarına, Türkiye'nin önde gelen rapçilerinden Da Poet'in imza attığı 'Bir Nefes Daha'da, hikâye anlatımının da bir parçası olan rap sözleri ise Hayki ve Ohash tarafından yazıldı. Filmde, uyuşturucu triplerini anlatmak için kullanılan animasyon sahneleri Hamburglu sanatçılar Sabina Kim ve Nils Andersen tarafından hazırlandı ve tamamlanması bir yıl sürdü. 'Bir Nefes Daha'nın afiş tasarımı ise Daire Creative'den Arda Aktaş'ın imzasını taşıyor.

Yapım aşamasında Eurimages, Hamburg Film Fonu ve İsviçre'den Visions Sud Est fonlarını alan 'Bir Nefes Daha', Berlinale'nin Ortak Yapım Marketi'ne seçilmişti. Antalya Film Forum'dan hem proje geliştirme hem de post prodüksiyon aşamasında ödüller alan film ayrıca, Köprüde Buluşmalar'da Jüri Özel Ödülü'nü kazanmış ve Connecting Cottbus, Maison des Scenaristes, Cine Qua Non Lab, European Work in Progress Cologne gibi atölye ve marketlere seçilmişti. Dünya haklarının satışını ise, ABD'nin prestijli ve köklü şirketlerinden biri olan Magnolia Pictures International'ın üstlendiği 'Bir Nefes Daha', şirketin bugüne kadar Türkiye'den aldığı ilk yapım oldu. Solis Film yapımı 'Bir Nefes Daha', yurt içinde ve yurt dışında festival yolculuğuna devam edecek.