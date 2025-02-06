'Bir Ömrün Sonbaharı' nın galası gerçekleştirildi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; başrollerinde genç yıldızlar Eylül Tumbar ile Bilal Yiğit Kocak'ın yer aldığı, Burcu Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan 'Bir Ömrün Sonbaharı'nın galası Atlas Sineması'nda yapıldı.

Gizem Kızıl'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, beyazperdeye çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden 'Zeynep'in, 'Can' ile tanıştıktan sonra aşkı ve umudu keşfetme hikâyesi aktarılacak.