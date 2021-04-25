Bir saat takip edip, böyle gasbetti

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Van'ın İpekyolu ilçesinde E.D. isimli kadın pazardan evine dönerken kâbusu yaşadı. Kadın evinin kapısında kimliği belirsiz bir kişi tarafından gasbedildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, olay Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. ve kızı pazardan alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yaya olarak yürümeye başladı. Bu esnada kimliği belirsiz bir kişi ise 3 kilometre boyunca E.D. ve kızını takip etti. Evlerinin bulunduğu binanın önüne gelip asansör bekleyen E.D. bu esnada kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradı.

BİLEZİKLERİ ALMAK İÇİN KAFASINA VURDU

Saldırgan E.D.'nin kolundaki bilezikleri almaya çalışırken, kadının kafasına vurarak darp etti. Saldırgan kadının bile bilezikleri alamayınca çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Takip ve saldırı anları ise güvenlik ve MOBESE'lere takıldı.

Saldırganın olay yerinden kaçarken merdivenlerden düştüğü kameralarca kaydedildi.

POLİS TİTİZ ÇALIŞMAYLA KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın yaşanmasının ardından çevredeki Kerim polise haber vermesi üzerine saldırıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Cinayet-Gasp Büro Amirliği görevlilerince olayları gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik, güvenlik kamera kayıtlarını incelendi.

ÇANTAYI BOŞALTIP, SU KANALINA ATMIŞ

Kamera kayıtlarının incelenmesi ve sokak çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahsın H.D. isimli şahıs olduğu ve şüpheli şahsın gasp ettiği el çantasının içindekileri aldıktan sonra çantayı su kanalına attığı tespit edildi. Şahsın tespit edilmesinin ardından polis operasyon düzenleyerek gasp şüphelisi H.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.