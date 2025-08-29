2. CENNETTEN ÇOK UZAKTA (2002)

1950’lerin Amerika’sında Whitaker ailesi dışarıdan bakıldığında huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak Cathy, bir gün kocası Frank’i başka bir erkekle yakalayınca bu görüntü yıkılır. Çift bu konuyu hiç konuşmadan hayatlarına devam etmeye çalışır, ancak aralarındaki mesafe giderek artar. Yalnızlık içinde kalan Cathy, siyahi bahçıvanları Raymond ile dostane bir bağ kurar. Bu durum, kasabadaki insanların tepkisini çeker ve Cathy için hayat daha da zorlaşır.

IMDb: 7.3/10