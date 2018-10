Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Umut Yeter dizisi 3. yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Cumartesi günü yayınlanacak olan Bir Umut Yeter dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Umut Yeter dizisinin oyuncuları kimler? İşte Bir Umut Yeter dizisi oyuncuları ve 3. yeni bölüme dair detaylar...

BİR UMUT YETER 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR UMUT YETER 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıllar sonra Umut'un gerçek annesinin Derya olduğunu anlayan Yılmaz, bu durumu Elif'e ve Derya'ya nasıl anlatacak?

Bir Umut Yeter son bölümde yıllar sonra fark edilen gerçek Yılmaz ve Elif'in hayatında her şeyi alt üst edecek! Ancak öte yandan yıllardır evlat acısı çeken Derya'nın durumu da Yılmaz'ı hayati bir karar almaya zorlayacak! Ancak Yılmaz bunu nasıl başaracak? Yılmaz, Derya'ya her şeyi anlatmaya karar verir ancak bunu açıktan yapmaz. Önce ona oğlunun yaşadığına ve sağlıklı olduğuna dair bir not gönderir. Derya için bu not bütün umutlarını yeniden yeşertecek kadar değerlidir. Yılmaz, bir yandan Umut'u geröek annesi Derya'dan ayırmış olmanın üzüntüsünü yaşar. Ancak diğer yanda da Elif vardır... Elif'i hayat döndüren tek şey Umut olmuştur. Bu saatten sonra Umut'un yokluğunu hiç bir şekilde kaldıramayacak olan Elif, Yılmaz'a da bunun sinyallerini verir. Yılmaz iki arada kalır. Ancak hayat sürekli Derya'yı Yılmaz'ın karşısına çıkaracak tesadüflerle doludur. Peki bu işin sonu nereye varacak? Yılmaz her şeyi bir kenara bırakıp, Umut'u Derya'ya verecek mi yoksa yıllardır yaptığı gibi susmak zorunda mı kalacak?

BİR UMUT YETER OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar), Hazal Subaşı (Elif Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar),

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı Bir Umut Yeter dizisi Cumartesi akşamı 3. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ