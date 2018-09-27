Bir Umut Yeter oyuncuları, dizinin ekranlara gelen ilk bölümüyle birlikte merak ediliyor. Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz'ın, Elif ve Derya ile olan ilişkisinn işlendiği dizide Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı'nın başrolü üstleniyor. İşte Bir Umut Yeter oyuncuları ve konusu.

BİR UMUT YETER OYUNCULARI KİMLER?

Konusuyla dikkat çeken Bir Umut Yeter'in başrolünde Tolgahan Sayışman ve Esra Bilgiç Töre bulunuyor. Bir Umut Yeter oyuncu kadrosu ise Hazal Subaşı, Serhat Tutumluer, Cem Uçan, Yağmur Özbasmacı, Feyza Civelek bulunuyor.

BİR UMUT YETER KONUSU

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler.

Köyceğiz’in en varlıklı iş adamı Kenan Akar’ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz’ın kurdukları düzen bir anda bambaşka bir yöne savruluverir.

Bu süreçte Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.

BİR UMUT YETER İLK BÖLÜM FRAGMANI

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