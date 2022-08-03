Bir yanda aşırı sıcak bir yanda sel! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Japonya'nın farklı kesimlerinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar sebebiyle binlerce insan hastaneye kaldırılırken, ülkenin kuzeydoğusunu şiddetli yağışlar vurdu.

Ülkenin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları ve toprak kaymaları yaşanırken, bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.

Aomori, Iwate ve Akita eyaletlerinde bugün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bölgedeki birçok nehirde su seviyesi kritik düzeye yükseldi. Bazı nehirlerde taşkınlar meydana gelirken, yaşanan toprak kaymaları kara trafiğinde aksamalara neden oldu.

Japonya Demiryolları (JR), Tohoku bölgesindeki şiddetli yağmur sonucu Akita İstasyonu ile Morioka İstasyonu arasındaki hızlı tren seferlerini geçici olarak askıya alırken, Yamagata İstasyonu ile Shinjo İstasyonu arasındaki hızlı tren seferlerinde de aksamalar yaşandığı bildirildi.

Şiddetli yağışların yarın sabaha dek süreceğini duyuran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı uyardı. Bölge sakinleri risk uyarıları ve güncel tahliye bilgilerini takip etmeye çağrılırken, ani sel baskını riski karşısında ise içinde bulunulan binanın üst katlarına çıkılması tavsiyesinde bulunuldu.

7 BİNİ AŞKIN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Japonya'nın farklı kesimlerinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, binlerce insanı hastanelik etti.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 25-31 Ağustos tarihleri arasında 7 bin 116 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin 77 artarken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini belirterek, halka sıcak çarpması uyarısında bulundu.

Öte yandan, termometrelerin dün 39,5 dereceyi gösterdiği ülkede Kanto Koshin ve Tokai bölgelerinde maksimum sıcaklığın bugün de 38 derece veya üzeri olacağı açıklanırken, yetkililer mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme çağrısını yineledi.

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