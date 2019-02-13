Mağdur aileler, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçle mücadele tedbirleri çerçevesinde Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını ebeveynlerinden ayırma politikası kapsamında çocuklarının alıkonulduğu gerekesiyle, Federal Haksız Muamele Talepleri Yasası uyarınca ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesinden manevi tazminat talep etti.

Mağdur aileler, başvuru dilekçesinde, çocukların ebeveynlerinden ayrılmasının hem aile bireylerinin temel haklarını ihlal ettiğini, hem de çocukları travmatize ettiğini savundu.

Aileler, gümrük görevlilerinin kendilerine haber vermeden çocuklarını ellerinden aldıklarını, vedalaşmalarına dahi izin vermediklerini ve kendileriyle alay ettiklerini ileri sürdü.

Mağdurlar arasındaki Guatemalalı göçmen anne, 5 yaşındaki oğlunu elinden alan memurun, kendisine alaycı bir ifadeyle, "Anneler Günün kutlu olsun." dediğini anlattı.

Ayırma işleminin küçükler üzerinde süregelen travmalara yol açtığına dikkat çekilen dilekçede, ailesinden ayrılan 7 yaşındaki kız çocuğunun annesi olmadan uyuyamadığı ve 6 yaşındaki erkek çocuğunun ise yemek yemekte zorlandığı belirtildi.

Federal hükümetin haksızlığa uğrayan ailelere tazminat ödenmesi gerektiğini savunan mağdur avukatı Stanton Jones, "Hükümet siyasi bir hedefe ulaşmak adına çocuklara bilerek eziyet etmiştir. Bu tutum çirkin ve ahlak dışı olmanın yanında haksız muamele kapsamındadır, dolayısıyla kanunlara göre tazminattalebine konu olabilir." dedi.

Trump yönetimi, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD-Meksika sınır üzerinden düzensiz göçünü önlemek amacıyla benimsediği "sıfır tolerans" politikası kapsamında, 2 binden fazla göçmen çocuğu ailelerinden ayırmıştı.

TRUMP'A DESTEK ARTTI

Trump'ın inşa edilmesini istediği duvar destek fonuyla alakalı çözüm arayışı devam ederken, Rasmussen Reports isimli anket şirketi, Trump'a olan desteğin arttığını duyurdu. Yapılan araştırmada ABD Başkanı'na olan destek oranının yüzde 52'ye yükseldiği, desteğin hükümetin kapaı olan zamanlar yüzde 43'e kadar düştüğü, ancak Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasının ardından yüzde 53'e çıktığı belirtildi.

Bir miting için Teksas'ın sınır kasabası El Paso2da bulunan Trump, yapılması planlanan dubarın Meksika'dan insanların yasal olmayan şekilde ABD'ye geçişlerini önlemek için gerekli olduğunu savunurken, destekçilerinin ellerindeki ve salonda bulunan 'Duvarı Bitir' yazılı dövizler dikkat çekti.