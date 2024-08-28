Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!

"KURAKLIK DAHA YENİ BAŞLADI"

Kuraklığın henüz yeni başladığını anlatan Orta, "Hep şunu söyleriz; kuraklık doğal afetlerin içerisinde en kötüsüdür, çok sinsi gelir, ne kadar kalacağı belli olmaz ve geldiğinde de tüm ekosistemi, canlıları, bitkileri, hayvanları çaresiz bırakır. Çok çabuk gideceğe benzemiyor. Kuraklık önümüzdeki yıllarda özellikle 2040'ta bir pik yaşanmak kaydıyla devam edeceğini öngörüyoruz. Kuraklığın özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde yarattığı etki ki buna 'sosyo-ekonomik kuraklık' adını veriyoruz, bu etki çok daha fazla oluyor. Çünkü biliyorsunuz buralarda çok daha yoğun bir yaşam var, yoğun üretim var. Dolayısıyla insanın yoğun olduğu yerlerde ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmalarda ona paralel olarak çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Bunun yanında içme ve kullanma suyu ihtiyacı, çok fazla bu bölgelerde. Dolayısıyla bu nereye kadar gider? En son raddesi ne? derseniz, en son raddesi; gerek sanayi gerekse tarım üretiminin sonlanması, yavaşlaması ve bölgeden olan göçe kadar gider" diye konuştu.