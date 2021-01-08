Bir yıldır haber yok! Kadınların Gülistan eylemi

HABERTURK.COM

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun sır kayboluşunun üzerinden tam bir yıl geçti. Beycan Üçkardeş'in haberine göre, bugüne kadar yapılan soruşturmalardan henüz bir sonuç alınamazken Mersin Kadın Platformu, Özgecan Meydanı’nda Doku'nun bulunması için eylem yaptı.

Platform adına açıklama yapan Elmas Kara, "Tam 365 gündür Gülistan kayıp. Ülkenin dört bir yanında, tüm sokaklardan soruyoruz: Gülistan'a ne oldu? Gülistan nerede? Gülistan'ın en son birlikte görüldüğü ve Gülistan'ı bir gün önce zorla arabaya bindirmeye çalıştığı tespit edilen Zaynal Abarakov tek şüpheli olmasına rağmen, hiç gözaltına alınmadı. Telefonuna ve teknik cihazlarına arama, el koyma, inceleme işlemleri yapılmadı. Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Abarakov'un, üvey babası, annesi ve kız kardeşinin 4 Ocak 2020 günü Gülistan'ın evlerinde bulunduğu zamana ilişkin vermiş olduğu ifadelerdeki çelişkili beyanların üzerinde durulmadı, çelişkiler giderilmedi. Bu kişinin evde olduğu söylenen saatlerde, evde olmadığı anlaşıldı" dedi.

'SORUŞTURMA İNTİHAR EKSENLİ YÜRÜTÜLÜYOR'

Kara, açıklamasında şu iddialarda bulundu: "Görev yeri değişine kadar, Abarakov'un polis olan üvey babası, bu büroda görev yapmaktaydı. Delillerin gizlenmesi, yok edilmesi ihtimaline rağmen soruşturma biriminin değiştirilmesi talebi savcılıkça değerlendirilmedi. Kamera kayıtları yeterli incelenmedi.

Daha birçok delil göz önüne alınmadı ya da araştırılmadı. Gülistan’ın intihar ettiği algısı yaratılmaya çalışıldı. Bir yıldır Gülistan için hukuk mücadelesi veren ailesi gözaltına alındı. Gülistan’ın akıbetini soran sınıf arkadaşlarının, kadın örgütlerinin eylemleri yasaklandı. Gülistan'ın kız kardeşi Aygül Doku'ya, basından uzak durması konusunda baskı yapıldı.

Acı içerisinde Gülistan'ı arayan yakınları, ailesi, arkadaşları, kadın örgütleri baskı ve şiddet ile susturulmaya çalışıldı. Ancak tüm bu baskılar kadınları susturamadı, susturamayacak. Soruşturmanın bağımsız bir birim tarafından yürütülmemesi, şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin yapılmaması, tüm delillerin toplanmaması, soruşturmanın 'intihar' eksenli yürütülmesi, aramanın sadece suda devam ettirilmesi, Gülistan'ın bulunması için hukuki ve idari işlemlerin etkin yapılmadığını ortaya koymaktadır. Soruyoruz: Failleri kim neden koruyor?"

'GÜLİSTAN İÇİN ADALET, TÜM KADINLAR İÇİN ADALET!'

Abarakov ve ailesinin, birbiriyle çelişen ifadeleri olduğunu öne süren Kara, "Bugün ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyorlar. Yaşadığımız kentlerin sokaklarında, katiller, tecavüzcüler, istismarcılar, tacizciler, şiddet failleri ellerini kollarını sallayarak gezmeye devam ediyor.

Haklarımız ve yaşamlarımızı korumakla yükümlü olan devlet, İstanbul sözleşmesini ve 6284 no'lu yasayı uygulamıyor, iktidar ve yandaşları İstanbul Sözleşmesi'ne saldırdıkça erkek şiddeti tırmanıyor. Eğer İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansaydı, Gülistan Doku'nun nerede olduğunu öğrenmiş olurduk. Sözleşme etkin uygulansaydı, belki de Gülistan bugün aramızda olurdu. Biz kadınlar, yaşadığımız evlerde, çalıştığımız iş yerlerinde, geçtiğimiz sokaklarda her an saldırıya ve cinayete uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kalıyoruz.

Tüm bu suç ittifakı karşısında, birbirimizin çaresiyiz, biliyoruz. Birbirimizden vazgeçmiyoruz. Gülistan bulunana kadar 'Gülistan'a ne oldu?' demeye devam ediyoruz. Bugün aynı anda, pek çok şehirden kadınlar aynı soruyu soruyor, aynı öfke ve dayanışmayla bir araya geliyoruz. Gülistan bulunana kadar, sokaklardan hesap sormaya devam edeceğiz. Kadın dayanışmasının gücü ile Gülistan’ı bulacağız. Tüm kadınları, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Gülistan için adalet tüm kadınlar için adalet!"