Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz ile Demir'in arasındaki savaş iyice kızıştı. Yılmaz ile Demir'in yüzleşmesi Züleyha için oldukça ağır oldu. Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü döndü. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösterdi. Demir ile Yılmaz seçime girdi, sonucun ne olacağı, kimi kazanacağı Çukurova'daki varlıkları ve gelecekleri için çok önemli. Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölüm özeti ve 16. yeni bölüm fragmanı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz dizinin 16. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Evlat aç gözünü..."

Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ