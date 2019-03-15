Bir Zamanlar Çukurova 24. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın arabasına kurulan tuzak, Züleyha ve Müjgan'ın hayatını tehlikeye atıyor. Müjgan, arabası bozulunca Yılmaz'ın arabasıyla yola çıkıyor. Züleyha'da Müjgan'ı görünce konuşmak için arabaya bindi. Züleyha ile Müjgan birlikte çıktıkları yolda, freni boşalan arabada ölümle karşı karşıya geldi. Bir Zamanlar Çukurova 24. son bölüm özeti ve 25. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 25. yeni bölüm fragmanına dair detaylar belli olunca ayrıntılar haberimizde olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 24. SON BÖLÜM ÖZETİ
Çukurova’da olaylar çığırından çıkıyor, tetikler çekiliyor! Büyük hesaplaşmalar ve ilk yüzleşmeler tüm Çukurova’yı sarsıyor. Gazetedeki Demir Yaman ve Züleyha röportajı fırtınalar estiriyor.
Küçük konağı Yılmaz’ın satın aldığını öğrenen Demir çılgına dönüyor ve kontrolünü yitiriyor. Demir’in dizginlenemeyen öfkesinden nasibini alan da yine masum biri oluyor. Olaylar silsilesinin ardından ilk defa baş başa kalan Demir ve Fekeli yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?
Küçük konağı Yılmaz’a satan Şermin geri adım atmıyor. Hünkar’ı karşısına alan Şermin, ateşle oynadığının farkında değil.
Kapısında bile yatsa Müjgan’la yüz yüze gelme fırsatını bir türlü yakalayamayan Yılmaz’ın yeni planı ne? Tüm bu olanları Müjgan’a anlatma isteğiyle yanıp tutuşan Yılmaz, ne kadar ileri gidebilecek? Kendisinden köşe bucak kaçan Müjgan’la konuşabilecek mi?
Demir Yaman, küçük konağı geri almak için elinden geleni ardına koymayacak.
Fekeli, Hünkar, Demir ve Yılmaz ilk defa aynı masaya oturuyor. Fekeli’nin ısrarlarıyla uzlaşma sinyalini veren Yılmaz’ın tek şartı ne?
Tüm bunlar olurken Züleyha, Müjgan Doktor’un arabasına biniyor. Aynı ilçede bile bulunmak istemeyen ikili şimdi bir arabanın içinde baş başa!
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