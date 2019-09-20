Bir Zamanlar Çukurova 37. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Züleyha'nın geç gelen mektubuyla yıkılan Yılmaz, bir taraftan yeni evlendiği Müjgan ile ne yapacağını düşünürken diğer taraftan Züleyha ile kendisini ayıran Hünkar'dan hesap soruyor. Ancak işler beklediği gibi bitmiyor ve "baba" dediği Fekeli vuruluyor. Fekeli'nin sağlık durumu yeni bölümde belli olacak. Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm özeti ve 37. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Mala, mülke, servete kandığına nasıl inandım ben Züleyha'nın?"

Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 19, 2019

Züleyha, Demir'in çocuğunu aldıracak mı?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 16, 2019

Çukurova yine alev alev!

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) September 11, 2019

Hünkar nereye gitti?

Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz'ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir'le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan'ı da sevmeye devam edebilecek mi?