Zamanlar Çukurova heyecan ve hüznün eksik olmadığı 4. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Züleyha, Yılmaz'a ihanet ettiği düşüncesi ile ölümü göze alırken, Demir, Züleyha'nın sadakatini kazanmanın peşinde. Akıllardaki en büyük soru ise, idam hükmü verilen Yılmaz, cezaevinden kurtulabilecek mi? Gözler, Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanında. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturdu. Yılmaz için ise idam kararı çıktı. Peki; Yılmaz cezaevinden kurtulabilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Züleyha, Yılmaz için idam kararının ardından büyük bir yıkım yaşadı. İzleyiciler, hem Züleyha'nın önümüzdeki günlerde izleyeceği tavrı hem de Yılmaz'ın idamdan kurtulup kurtulamayacağını araştırıyor. Peki; Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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