Bir Zamanlar Çukurova, 77. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Gözlerin yeni bölüm fragmanına çevrildiği dizinin son bölümünde yaşananları bir araya getirdik!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha’nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!

Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan’ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.

Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova 78. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...