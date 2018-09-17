Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV'de yayın hayatına başladı. Yapımını Tims&B Productions'un yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosu...
17.09.2018 - 15:24 | Güncelleme:
Bir Zamanlar Çukurova ilk bölümüyle Atv'de izleyiciyle buluştu. Atv'de yayınlanan ve 2. bölümüyle 20 Eylül'de ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosu...
Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)
Bir Zamanlar Çukurova 2. bölüm fragmanı;
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İLK BÖLÜM ÖZETİ
Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner.
Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır.
Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir.
İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVAGENEL HİKAYE
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.
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Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu - Son Dakika Haberler/bir-zamanlar-cukurova-oyunculari-kimler-iste-bir-zamanlar-cukurova-oyuncu-kadrosu-21456852145685
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