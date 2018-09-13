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Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları ve konusu! İlk bölüm bu akşam...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosu ise daha ilk bölüm yayınlanmadan en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları ve yayın saati...

13.09.2018 - 19:04 | Güncelleme:

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkını konu alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ilk bölüm öncesi en çok arananlar arasında yer alıyor. İşte Bir Zamanlar Çukuroava dizisi oyuncu kadrosu ve yayın saati...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Anasız babasız büyüyen Yılmaz ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha'nın aşkı ilk bölümüyle ekranda. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROAVA OYUNCU KADROSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisnin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Vahide Perçin (Hünkar Yaman)
Murat Ünalmış (Demir Yaman)
Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya)
Hilal Altınbilek (Züleyha)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SAATİ

Bir Zamnlar Çukurova dizisi her Perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyci ile buluşacak.

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