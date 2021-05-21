Bir Zamanlar Kıbrıs 7. son bölümde; Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.Bir Zamanlar Kıbrıs 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 7. son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 7. SON BÖLÜM



KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenler. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.

Denktaş’ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa’da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.