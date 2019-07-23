Savçenko, seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğini belirtirken, diğer taraftan seçimleri 'kirli ve iğrenç' bir süreç olarak nitelendirdi.

PUTİN'İN SAVÇENKO'YU AFFETMESİ ÜZERİNE UKRAYNA'YA VARMIŞTI

Askeri pilot olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı silahlı gruplarla çatışmaların başlaması üzerine gönüllü olarak çatışma bölgesine giden Nadiya Savçenko, burada ayrılıkçılar tarafından ele geçirildikten sonra Rus makamlarına teslim edilmiş ve Rusya'da çıkartıldığı mahkemede, 'çatışma bölgesindeki Rus gazetecilerin öldürülmesine yardımcı olmak' ve 'Rusya sınırını yasadışı şekilde geçmekle' suçlanmıştı.

Cezaevinde açlık grevine başlayan Savçenko'nun serbest bırakılması için Ukrayna yönetimi, uluslararası alanda yoğun mücadeleye girişmiş ve Savçenko, henüz Rusya'da tutuklu olduğu dönemde yapılan 2014 Ukrayna parlamento seçimlerinde, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi'nin milletvekili aday listesinde birinci sırada gösterilerek milletvekili seçilmişti. Ukrayna'nın girişimleri 2016 yılında sonuç vermiş ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun iki Rus vatandaşını affetmesine karşılık Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Savçenko'yu affetmesi üzerine Savçenko serbest bırakılmış ve Ukrayna'ya gelmişti.

'UKRAYNA MİLLİ KAHRAMANI' NİŞANI ALMIŞTI

Dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko tarafından 'Ukrayna milli kahramanı' nişanı verilen ve Ukrayna'daki milliyetçi çevrelerin kahraman ilan ettiği Savçenko, Ukrayna'ya vardıktan kısa bir süre sonra, amacının cumhurbaşkanı olmak olduğunu söylemiş ve Ukrayna'daki silahlı çatışmaları çözmenin yolunun Rus yanlısı ayrılıkçılarla doğrudan müzakerelere girişmek olduğunu ifade ederek, milliyetçi çevrelerin sert tepkisini çekmişti. Savçenko'nun Ukrayna Hükümeti'nden izin almadan Belarus'un başkenti Minsk'e giderek ayrılıkçı liderlerle görüşmesi Ukrayna yönetiminin tepkisine neden olmuş ve Savçenko, önce partisinden ihraç edilmiş, 2018 yılındaysa, 'silahlı darbe girişiminde bulunma' suçlamasıyla önce milletvekilliği düşürülerek tutuklanmış, ardından da şartlı tahliye edilmişti.

SADECE 8 OY ALDI

Savçenko, kısa süre önce kurduğu 'Nadiya Savçenko'nun Toplumsal-Siyasi Platformu' adlı partiyle, seçimlere yedi bağımsız aday göstermişti. Ancak, kendi aday olduğu Donetsk ilinin 51 numaralı seçim bölgesinde, dünkü seçimlerde sadece 8 kişi Savçenko'ya oy verdi.

UKRAYNA'DA İLK KEZ BİR PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLUYOR

Ukrayna genelinde akşam saatlerinde oyların yüzde 82,17'si sayılırken, yüzde 5'lik seçim barajını beş partinin geçmesi, kesinlik kazandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi, oyların yüzde 42,9'unu alırken, partinin parti listesi ve dar bölge çoğunluk sistemiyle parlamentoya toplam 251 milletvekilinin gireceği, diğer taraftan Rusya yanlısı çizgideki Muhalefet Platformu'nun yüzde 12,95 oranında oy alarak toplam 43 milletvekilliği, eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi'nin yüzde 8,31 oy alarak 25 milletvekilliği, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi'nin yüzde 8,11 oranında oyla 25 milletvekilliği, Batı yanlısı çizgideki müzisyen Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi'nin ise, yüzde 6,05 civarında oyla, 21 milletvekili elde edeceği belirtiliyor. Oy sayım işlemleri sürmekle birlikte, Halkın Hizmetkarı Partisi'nin, parlamentoda mutlak çoğunluk için gereken 226 sandalyeyi elde etmiş olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, Başbakan Vladimir Groysman'ın Ukrayna Stratejisi adlı partisi, yüzde 2 civarında oy alarak, parlamento dışı kalmış oldu.

Bu sonuçlar, Zelenskiy'nin partisinin bir koalisyon ortağına ihtiyaç duymadığını ortaya koymakla birlikte, siyasi uzmanlar, Zelenskiy'nin kendi yönetimine özellikle Batılı devletler nezdinde demokratik bir görünüm vermek için, diğer bazı siyasi partilerle koalisyon kurma yoluna gidebileceğini ifade ediyor. Diğer taraftan, Zelenskiy'nin Halkın Hizmetkarı Partisi, parlamentoda anayasayı değiştirmek için gereken 300 sandalyeye sahip olamadığı için, köklü değişiklikler konusunda, diğer siyasi partilerle işbirliğine ihtiyaç duyacak.