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        Haberler Magazin Birce Akalay, bu yıl da Cannes'da - Magazin haberleri

        Birce Akalay, bu yıl da Cannes'da

        Bu yıl 13 - 24 Mayıs arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde ünlü oyuncu Birce Akalay da katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 20:27 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:27
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        Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta resmen başlayacak. Jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstleneceği festivalde birbirinden ünlü Hollwyood yıldızları katılacak.

        Birce Akalay, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Akalay'ın 13 Mayıs'taki açılış töreninde kırmızı halıda yürüyeceği ve düzenlenecek etkinliklere katılacağı açıklandı.

        Birce Akalay, Cannes'da sahil gezintisi yaparken Meryl Streep'in sergilenen set koltuğunu görüntüledi.

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        #Cannes Film Festivali
        #birce akalay
        #Juliette Binoche
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