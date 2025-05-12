Birce Akalay, bu yıl da Cannes'da - Magazin haberleri

Birce Akalay, bu yıl da Cannes'da - Magazin haberleri

Birce Akalay, bu yıl da Cannes'da Bu yıl 13 - 24 Mayıs arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde ünlü oyuncu Birce Akalay da katılacak

Habertürk Giriş: 12.05.2025 - 20:27 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:27 facebook

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