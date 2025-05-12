'Öl Aşkım'a davet edildi

Bu yıl, 13 Mayıs - 24 Mayıs arasında düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin yarışma filmleri arasında yer alan 'Öl Aşkım'ın galasına ünlü bir Türk oyuncu da davet edildi.

'Öl Aşkım'; uzak, unutulmuş bir kırsal alanda, psikozla savaşan bir annenin akıl sağlığını korumak için ettiği mücadeleyi konu ediniyor.

Damla Sönmez; Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Nick Nolte ve Sissy Spacek'ın başrollerini paylaştığı 'Öl Aşkım'ın galasına katılarak kırmızı halıda yürüyecek.

Damla Sönmez'i galaya davet eden kişi filmin İskoç yönetmeni Lynne Ramsay oldu. Sönmez ile Ramsay, 2019'da İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması’nda birlikte jüri üyeliği yapmıştı.