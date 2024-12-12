Birce Akalay'ın Amsterdam anıları
Birce Akalay, kısa süreli Amsterdam'a gitti. Keyifli bir gün geçiren oyuncu, şehirde çektirdiği fotoğraflarını; "Hızlı ileri sarılmış bir gün" notuyla yayımladı
Birce Akalay, kısa süreliğine çıktığı Amsterdam seyahatini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Şehrin sokaklarında yürüyen ünlü oyuncu, kalabalığın keyfini çıkardı.
Birce Akalay, şehrin farklı yerlerinde poz vermeyi ihmal etmedi.
"YAKIN GEÇMİŞTEN BİR TATİL"
Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Yakın geçmişten bir tatil gibi hissettiren kısacık, hızlı ileri sarılmış bir gün" notunu düştü.
Birce Akalay'ın Amsterdam tatilinde bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş'ın eşlik etmediği görüldü.