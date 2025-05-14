Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birce Akalay'ın Cannes Film Festivali tarzı - Magazin haberleri

        Birce Akalay'ın Cannes tarzı

        Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Birce Akalay, göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birce'nin Cannes tarzı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen, jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'ne birbirinden ünlü Hollywood yıldızları katıldı. Oyuncu Birce Akalay da festivalde bir marka aracılığıyla boy gösterdi.

        Birce Akalay, kırmızı halı için beyaz renkli derin sırt ve göğüs dekolteli uzun bir elbise giymeyi tercih etti.

        Kısa bir süre önce kısacık kestirdiği saçlarını da elbisesine uygun şekilde şekillendiren Birce kalay, tarzıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #birce akalay
        #Cannes Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"