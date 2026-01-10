Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birce Akalay ve Hakan Kurutaş'ın aşk pozları - Magazin haberleri

        Birce Akalay ve Hakan Kurutaş'ın aşk pozları

        Bir süredir birlikte olan Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, romantik anlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 19:19 Güncelleme: 10.01.2026 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beyoğlu sevdalıları"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, romantik paylaşımlarıyla zaman zaman romantik paylaşımlarda bulunuyor.

        İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Hakan Kurtaş ile Birce Akalay birlikte bulundukları paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

        Son olarak Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’la birlikte geçirdiği anlara da yer verdiği fotoğrafları paylaştı.

        Birce Akalay’ın ardından Hakan Kurtaş da sosyal paylaşıma; "Beyoğlu sevdalıları" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kar bekleniyor

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, pazartesi günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti

        #birce akalay
        #hakan kurtaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Dev derbide penaltı ve kart itirazı!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...