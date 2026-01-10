Birce Akalay ve Hakan Kurutaş'ın aşk pozları
Bir süredir birlikte olan Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, romantik anlarını paylaştı
Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, romantik paylaşımlarıyla zaman zaman romantik paylaşımlarda bulunuyor.
İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Hakan Kurtaş ile Birce Akalay birlikte bulundukları paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Son olarak Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’la birlikte geçirdiği anlara da yer verdiği fotoğrafları paylaştı.
Birce Akalay’ın ardından Hakan Kurtaş da sosyal paylaşıma; "Beyoğlu sevdalıları" notunu düştü.