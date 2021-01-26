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Birdwatch: Twitter'ın gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla başlattığı pilot uygulama

Twitter, gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla Birdwatch adlı bir pilot uygulama başlattı. ABD'de 1000 kadar kişiyle başlatılan pilot uygulama, kullanıcılara yanlış olduğunu düşündükleri paylaşımlarla ilgili ek bilgi ve belge sunma imkanı verecek.

Birdwatch: Twitter'ın gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla başlattığı pilot uygulama
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Twitter logo

Twitter, gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla Birdwatch adlı bir pilot uygulama başlattı.

ABD'de 1000 kadar kişiyle başlatılan pilot uygulama, kullanıcılara yanlış olduğunu düşündükleri paylaşımlarla ilgili ek bilgi ve belge sunma imkanı verecek.

Bu içerik Twitter yerine şirkete ait Birdwatch adlı sitede görülecek. Birdwatch teyit sitesi işlevi görecek. Sitede kullanıcılar içeriğe puan da verebilecek.

Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Keith Coleman, Birdwatch'a gönderilen tüm verilerin herkese açık olacağını ve TSV dosyası olarak indirilebileceğini belirtti.

Coleman'a göre kullanıcılar arasında geniş bir konsensus oluşması durumunda bu bilgiler Twitter'daki mesajların kendilerinde de görülebilecek.

'Topluluk odaklı yaklaşım'

Keith Coleman, "topluluk odaklı" bu yaklaşımla yanıltıcı bilgilerin yayılmasının daha hızlı engellenebileceğine inandığını söyledi.

Uygulamaya katılmak isteyenlerden teyit edilmiş bir telefon numarası ve e-posta adresi vermeleri isteniyor. Ayrıca bu kişilerin geçmişte Twitter kurallarını ihlal etmemiş olması şartı aranıyor.

Twitter halihazırda bazı yanlış ya da yanıltıcı içerikleri işaretliyor. Şirket eski ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle seçimlere hile karıştırıldığına ilişkin asılsız iddialarına uyarı koymuştu.

Twitter ayrıca bazı tweet'leri kaldırabiliyor ve bazı durumlarda hesapları askıya alabiliyor.

Şirket 6 Ocak'ta Kongre baskınından sonra Trump'a yasak getirmişti.

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