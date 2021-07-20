KAÇAN KURBANLIKLAR! Son dakika: Biri markete biri trafiğin ortasına daldı - Haberler

Biri markete biri trafiğin ortasına daldı 0:00 / 0:00

DHA

İlk olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece'deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Kurban Bayramı için alınan dana sahibinin elinden kaçıp akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

DHA'nın haberine göre, dananın markete girdiği gören bazı çalışanlar sağa sola kaçıştı. Bir süre marketin içinde dolaşan dana kasa bölümün bulunduğu alana geçti.

Kurbanlık dananın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini bezle bağladıktan sonra marketten çıkardı. Yaşanan ilginç anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KURBAN KESİM ALANINDAN KAÇAN BOĞA TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Antalya'da da kurban kesim alanından kaçan boğa, bulvarda sürücülere zor anlar yaşattı. Kepez ilçesinde site içinde sıkıştırılan bir başka boğa ise sahipleri güçlükle yakaladı.

Her yıl Kurban Bayramı´nda kaçan büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar, sahiplerine zor anlar yaşatırken, ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Kepez ilçesinde kurban kesim yerinden kaçan bir boğa, yoğun trafiğin olduğu Gazi Bulvarı'na çıktı. Boğa, trafiği birbirine kattı.

Altıntaş Mahallesi'nde kaçan ve bir site bahçesine sıkıştırılan boğa ise sahiplerine zor anlar yaşattı. O anlar site sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentin farklı noktalarında sahiplerinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlıklar da cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.