SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Görme taraması
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Birinci sınıf öğrencilerine görme taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılında okulların öğrenciler için sağlıklı yaşam ortamı haline getirilmesi çerçevesinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Koca, "Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacağız" açıklamasında bulundu

16.09.2018 - 16:49 | Güncelleme: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacağız" ifadesini kullandı.

Koca, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılında okulların öğrenciler için sağlıklı yaşam ortamı haline getirilmesi çerçevesinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMELLERİ ÇOCUKLUKTA ATILMALI"

AA'nın haberine göre; Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiğini vurgulayan Koca, yeni eğitim öğretim yılının açılışını bir baba, bir veli, Türkiye'nin geleceğine inanan bir vatandaş ve bir Bakan olarak heyecanla karşıladığını ifade etti.

Bu yıl okul zilinin çalması ile yaklaşık 1 milyon 250 bin çocuk ve gencin eğitim ve öğretime başlayacağını belirten Koca, Türkiye'yi daha ileriye taşımanın güvencesi olan çocukların en iyi şekilde eğitim almaları kadar zamanlarının çoğunu geçirdikleri okulların sağlıklı ortamlar olabilmesi için Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlıklarıyla işbirliği içinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiği bilinciyle bu yıl okul ve öğrenci sağlığına ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Koca, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: "Günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerin sorunlarından biri olan çocukluk çağı obezitesini ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın kantinlerde sağlıklı gıdaya ulaşmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Besin değeri düşük, kalorisi yüksek ürünlerin okul kantinlerinde satışına sınırlamalar getirdik. Bu yıl diğer bakanlıklar ile beraber kantin denetimlerimize daha da ağırlık vereceğiz.

"BU YIL YENİ BİR TARAMA PROGRAMI BAŞLATIYORUZ"

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin anahtarlarından birinin ağız ve diş sağlığı olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle tüm okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerimizin ağız ve diş sağlığı taramalarını yapıyor, doğru diş fırçalamaları ve diş fırçalama alışkanlığını kazanmaları için eğitimler veriyoruz.

Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacak, olası çocukluk çağında gelişen görme problemlerini erken teşhis ederek ileri yaşamlarında karşılaşacakları birçok soruna erken zamanda önlem alacağız."

Koca, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ederek, öğretmen ve velilere, bu çalışmalarda verecekleri destekler için teşekkür etti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X