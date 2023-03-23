Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Birleşik Krallık parlamentosundan ve İskoçya'dan TikTok yasağı - Dünya haberleri
ABONE OL

Birleşik Krallık parlamentosundan ve İskoçya'dan TikTok yasağı

Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok'la ilgili birçok ülkede kısıtlamalar gündeme gelirken, İskoçya hükümetinde ve Birleşik Krallık parlamentosunda bulunan tüm elektronik cihazlarda TikTok kullanmak yasaklandı. ABD de benzer bir kararı 2022 yılında almıştı.

Birleşik Krallık parlamentosundan ve İskoçya'dan TikTok yasağı - Dünya haberleri
HABERTURK.COM / AA

İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda TikTok uygulamasının yasaklanacağı bildirildi.

Parlamentodan yapılan açıklamada, hükümetin 16 Mart'ta tüm kamu çalışanlarının kullandığı elektronik cihazlarda TikTok kullanımını yasakladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, siber güvenliğin parlamentonun önceliklerinden olduğu vurgulanarak, "Hükümetin, TikTok'un kamu cihazlarında kullanımını yasaklama kararı ardından hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası komisyonları, TikTok'u tüm parlamento cihazlarından ve parlamento ağlarından engelleme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı John Swinney de hükümet tarafından kullanılan cihazlarda uygulamanın yasaklanacağını söyledi.

Swinney, kararın İngiltere hükümetinin 16 Mart'ta açıkladığı karar doğrultusunda alındığını ifade etti.

AB VE ABD'DE YASAKLAR GETİRİLDİ

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere'de de 16 Mart'ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok'un yasaklanacağını duyurmuştu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANMAMALI"

ABD'de Çinli sosyal medya platformu TikTok kullanıcıları, ifade özgürlüğü kapsamında platformun yasaklanmaması çağrısı yaptı.

Bir grup TikTok kullanıcısı ve milletvekili, başkent Washington'da Kongre binası önünde bir araya geldi.

Temsilciler Meclisinde New York Temsilcisi olan milletvekili Jamaal Bowman, burada yaptığı açıklamada, 150 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve 5 milyon kadar küçük işletmecinin söz konusu uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerini satıp geçimlerini sağladığını belirtti.

Bowman, TikTok'un sosyal medyada sorun teşkil eden tek platform olmadığını savunarak, Rusya'nın, Facebook üzerinden ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına değindi.

Çin'e karşı ırkçılık, yabancı düşmanlığı yapılmaması gerektiğini kaydeden Bowman, "6 Ocak Kongre baskınından Myanmar'daki soykırıma kadar Amerikan sosyal medya şirketleri, kötülükleri ciddi şekillerde kolaylaştırmak için kullanıldı." dedi.

Bowman, eski Başkan Donald Trump'ın, "6 Ocak Kongre baskınını kışkırtmak üzere Twitter'ı kullandığını" savundu.

Milletvekili Marc Pocan da ifade özgürlüğüne işaret ederek, verilere yönelik endişelerde yalnızca TikTok'a odaklanılmasının doğru olmadığını söyledi.

TikTok kullanıcıları da platformun kendilerine sağladığı faydalardan bahsederek, yasaklanmaması gerektiği görüşünü savundu.

TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew, bugün Kongrede platformla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"ABD'de tedirginlik hakim"
DÜNYA "ABD'de tedirginlik hakim"
Finlandiya'nın NATO üyeliği teklifi TBMM Komisyonu'nda kabul edildi
DÜNYA Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM Komisyonu'nda ...
Almanya'da uçuşlara grev engeli
DÜNYA Almanya'da uçuşlara grev engeli
Trump tutuklanacağını söyledi, 1,5 milyon dolar topladı
DÜNYA Trump tutuklanacağını söyledi, 1,5 milyon dolar ...
Yeni Zelanda hükümetinden sevgilisinden ayrılan gençlere destek kampanyası: 4 milyon dolar bütçe ayrıldı
DÜNYA Sevgilisinden ayrılan gençlere destek: 4 milyon dolar ...
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
DÜNYA Almanya'da bazı uçuşlara grev engeli
Fransa 9. kez kitlesel grevde
DÜNYA Fransa 9. kez kitlesel grevde
İsrail'de başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi
DÜNYA İsrail'de başbakanın görevden alınması zorlaştı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 5 gün süre
DÜNYA Bolsonaro'ya mücevherleri iade için 5 gün süre
Tansiyon yükseldi! Çin: ABD savaş gemisi izinsiz bir şekilde karasularımıza girdi
DÜNYA ABD ve Çin arasında tansiyon yükseldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.