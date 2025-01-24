Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz oluyor. 115 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak firma, yüzde 20.02 halka açıklık ve 1.4 milyar TL büyüklük ile yeni yatırımcı portföyü elde edecek. Halka arzdan kazanılan fonun en büyük kısmı, 'şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması' için kullanılacak. İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arzına dair detaylar...