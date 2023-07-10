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        Birlikte yaşadığı kadını, tartışma sonrası gittiği akrabasında öldürdü

        Karaman'da bir kadın, birlikte yaşadığı kişi ile yaşadığı tartışma sonrası akrabalarının evine gitti. Aynı adrese gelen kişinin eve düzenlediği silahlı saldırıda ensesine mermi isabet eden kadın hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 18:36
        Birlikte yaşadığı kadını öldürdü
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        Karaman'da Fatma Sema Ç. (34), birlikte yaşadığı M.M. tarafından tabancayla öldürüldü.

        İddiaya göre, Fatma Sema Ç., birlikte yaşadığı M.M. ile tartıştıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu da alarak Siyahser Mahallesi 890. Sokak'ta bulunan akrabalarının evine geldi.

        Aynı adrese giden M.M. de tabanca ile eve doğru 3 el ateş etti. Mermilerden biri ensesine isabet eden kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Fatma Sema Ç'nin cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan cinayet zanlısı M.M., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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