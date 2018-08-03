Birmingham City - Norwich City karşılaşma önü

İngiltere Championship maçında Birmingham City ile Norwich City, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Birmingham City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Norwich City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 271 kodlu maçı oynayanlar; Birmingham City galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Norwich City galibiyet oranı 2.40. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Birmingham City son hafta oynanan Fulham maçında 3-1 kazandı.

Norwich City ise Sheffield Wednesday maçında 5-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ