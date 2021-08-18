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Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de çocuğa çarpan şoför darbedildi - Haberler
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Bisikletli çocuğa çarpan minibüs şoförünü mahalleli darbetti

İstanbul Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa minibüs çarptı. Yaralanın 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Mahalleli, hızlı olduğunu iddia ettiği sürücüyü darbetti. Mahalle Muhtarı Şevket Aslanel, "Biz buraya kasis istiyoruz kaç kere söyledik gerekli yerlere. Geçtiğimiz hafta da burada bir kaza oldu ve 4 kişi yaralandı. Burası otobanmış gibi geçiyorlar" dedi

Arnavutköy'de çocuğa çarpan şoför darbedildi - Haberler
Bisikletli çocuğa çarptı, mahalleli darbetti
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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bisiklet süren çocuğa minibüs çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü mahalleli tarafından darbedildi.

Kaza, dün saat 18.00 sularında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Çakır idaresindeki minibüs, cadde üzerinde ilerlediği sırada önüne çıkan yabancı uyruklu 5 yaşındaki Muhammed Khayyal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hızlı gittiği iddia edilen minibüs şoförü Nuray Çakır ise mahalleli tarafından darbedildi.

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şevket Aslanel, kaza sonrasında yaptığı açıklamada, "Biz buraya kasis istiyoruz; kaç kere söyledik büyükşehir belediyesine ve gerekli yerlere. Geçtiğimiz hafta da burada bir kaza oldu ve 4 kişi yaralandı. Daha demin polislere gösterdim. Burası otobanmış gibi geçiyorlar. Biz buraya bir önlem alınmasını istiyoruz illa birisi burada ölünce mi ilgilenilecek" şeklinde konuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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