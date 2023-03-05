Bisikletli çocuk, kamyonet kurbanı oldu

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İHA

Bursa'da, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü., sokak üzerinden geçen kamyonet geçtiği esnada dengesini kaybetti.

Kamyonetin altında düşen B.Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğu fark etmeyerek yoluna devam eden sürücü ise, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.